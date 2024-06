Därför kryllar det av gula kort i årets EM

Under fredagen höll Uefas domarchef Roberto Rosetti i en pressträff för att gå igenom och summera EM:s gruppspel ur ett domarperspektiv.

Då tog han bland annat upp de nya direktiv som införts som går ut på att det främst är lagens kaptener som ska föra en diskussion med domarna ute på planen.

Protester från andra spelare straffas med gult kort, för att undvika situationer där domarna blir omringade.

- Feedbacken vi fått är extremt positiv. Det fungerar, säger Rosetti.

- När vi pratar med spelarna och tränarna så är de väldigt glada över det här. Jag har pratat med toppspelare efter matcher och de gillar det.

Han utvecklar:

- Det här är extremt positivt för fotbollen. Spelarna omringar inte domarna längre.

En sak som Rosetti pekade ut som intressant är det faktum att antalet utdelade gula kort under gruppspelet har ökat markant sedan senaste EM.

Under årets EM delades 166 varningar (4,6 per match) ut. Att jämföra med 98 (2,7 per match) från pandemi-EM 2021.

- Vi har analyserat det djupt. Och en data är intressant. Det handlar om gula kort som tas för att stoppa lovande anfall. Under gruppspelet i EM senast delades åtta gula kort för stopp av lovande anfall ut. Den siffran kom upp i 35 den här gången.

- Så domare är mer alerta på taktiska gula kort.

I övrigt har antalet gula kort för osportsligt beteende ökat från tio till 19.

Under sin dragning slog Rosetti annars fast att Nederländernas och Xavi Simons bortdömda mål mot Frankrike, som blev rejält omdiskuterat, till slut landade i ett korrekt domslut. Där klev VAR in och påpekade att Denzel Dumfries påverkat spelet i en offsideposition.

Men trots att Rosetti menar att beslutet blev rätt till slut är han självkritisk till en sak runt situationen.

- Vad gäller längden för VAR-beslutet kan vi förbättras. Det kunde gått snabbare, säger domarchefen.

Rosetti förklarar dröjsmålet den här gången med att VAR-rummet kollade på två olika potentiella offsidesituationer plus en tidigare potentiell frisparkssituation.