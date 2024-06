Declan Rice: "Vi alla är desperata"

Det har inte riktigt klaffat för England i EM.

Trots att de i skrivande stund leder grupp C efter en knapp vinst mot Serbien och ett kryss mot Danmark har "The Three Lions" fått en hel del kritik för sitt stundtals bristfälliga spel.

- Jag försöker förstå vad de vill göra i varje match. Det varierar. Jag vill se mer självförtroende när de anfaller. Jag tror inte att Kane orkar pressa högt längre. De andra orkar, men om en person inte gör det förstörs allt, sa den förre Arsenal-spelaren Cesc Fabregas till BBC efter matchen mot Danmark.

Den förre landsmannen Wayne Rooney var inte sen med att hålla med.

Annons

- Vi har spelare i världsklass. Det är tränarens uppgift att få ut maximalt av dem. Det såg bra ut första 35 minuterna mot Serbien. Andra halvlek – ingen chans. Matchen mot Danmark – usel. Jag ser ingen plan. Det finns en total brist på energi och jag vet inte om spelarna vet vad de ska göra, sa han i BBC.

Det har även vittnats om att det råder en hel del frustration bland Gareth Southgates mannar, något som syntes under matchen mot Danmark.

Nu ger mittfältaren och Arsenal-liraren Declan Rice sin syn på saken - och svarar på kritiken.

- Vi är alla desperata efter att vinna, vara ledare och gå ut för att ge människor minnen för livet, säger han till Times, och fortsätter.

- Men ibland känner jag att vi kanske sätter för mycket press på oss själva, när vi egentligen bara ska gå ut och låta saker ha sin gång.

Annons

England spelar sin sista gruppspelsmatch mot Slovenien på tisdag den 25 juni.

Declan Rice har genom åren gjort 53 framträdanden i den engelska landslagströjan.