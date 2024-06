Fan planstormade Portugals träning - José Sá rugbytacklade

Det händer grejer kring Portugal.

På fredagskvällen hade portugiserna en öppen träning - och ett flertal supportrar utnyttjade tillfället och sprang in på planen.

En av fanatikerna sprang mot storstjärnan Cristiano Ronaldo - och lyckades ge honom en kram innan ordningspersonalen tog hand om honom.

En annan planstormare var på väg mot de portugisiska spelarna, men hans resa fick ett abrupt slut. Inte av en ordningsvakt - utan av Portugals tredjemålvakt José Sá. Wolves-keepern delade ut en ordentlig rugby-tackling och fick stopp på den inspringande supportern.

Även Danmark har fått utstå planstormare. I Danmarks läger i Freudenstadt avbröts träningen av en inspringare som ville ha United-strikern Rasmus Højlunds autograf. Det slutade - till skillnad från i Portugals och José Sás fall - i fred och tolerans.

🇵🇹🏃‍♂️ Portugal goalkeeper José Sá forced to intervene after several fans invaded their open training session. 😳 #EURO2024 pic.twitter.com/ZAhk0jGnra