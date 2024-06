Här är Ronaldo nära att bli påhoppad - av flygande supporter

Cristiano Ronaldo, 39, stod under onsdagen för 66 minuter, då Portugal förlorade mot Georgien i den sista gruppspelsomgången i EM. Under stora delar av matchen såg han frusterard ut, och när han byttes ut visade han missnöje.

Nu har det kommit ut nya bilder på att Ronaldo var nära att bli påhoppad av en supporter när han var på väg ner i spelartunneln.

En supporter hoppade ner från läktaren mot Ronaldo, och var nära att sparka till stjärnan, men landade i stället precis framför spelaren, innan ordningsvakter kom emellan.

Under EM har det varit stora problem med planstormare, och Ronaldo är en spelare som har blivit särskilt utsatt, då flera supportrar har sprungit fram till honom.

Portugal är vidare till åttondelsfinal i EM.

🚨🥴A fan almost jumps on the Cristiano Ronaldo from the stands after the end of the match!!! 😨



Sometimes some people are just not okay…🤦‍♂️pic.twitter.com/LSwEShvDb1