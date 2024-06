Schweiz körde över Italien – vidare till kvartsfinal

Både Schweiz och Italien slutade tvåa i sin respektive grupper och är därmed vidare till slutspel i EM. På lördagskvällen ställdes landslagen mot varandra i åttondelsfinal och mötet spelades på Olympiastadion i Belin.

"Gli azzurris" förbundskapten Luciano Spalletti gjorde sex förändringar i sin elva jämfört med senast: Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Nicolò Fagioli, Stephan El Shaarawy, Gianluca Scamacca och Federico Chiesa klev alla in från start.

När matchen väl drog igång tog Schweiz tag i taktpinnen, rent spelmässigt, direkt. Italien fick de tio inledande minuterna främst ägna sig åt försvarsspel och lyckades förhindra Schweiz att skapa några farliga målchanser.

Efter lite drygt 25 minuters spel skulle ändå Schweiz skapa den första farliga målchansen. Embolo befann sig på rätt sida offsidelinjen och kom helt fri mot Donnarumma. Men den regerande mästermålvakten behövde inte arbeta allt för hårt på Emobolos avslut som gick, i princip, gick rakt på honom.

- Inte ett bra avslut. Den måste han (Embolo) sätta mer mot den bortre stolpen. Donnarumma med en bra räddning, men det var dåligt försvarsspel av Italien, sa BBC:s expert och Englands tidigare mittfältare Danny Murphy om jätteläget.

- Det är 25 minuter som har gått i Schweizs tecken. De vågar spela spela, vågar sätta den lite mer svårare bollen, sa SVT:s expertkommentator Glenn Strömberg i kanalens sändning.

Men i den 37 matchminuten fick Schweiz till slut hål på Italien. Vargas hittade snyggt in till en fristående Freuler som plockade ned bollen och med andra bolltouchen satte ledningsmålet för Schweiz.

- Den enda överraskningen med målet är att det tog så lång tid för det att komma. Schweiz har varit bättre än Italien, sa BBC-experten Pat Nevin.

Så fortsatte det också mot slutet av den första halvleken. Fabian Rieder var på stopptid när att utöka ledningen från en frispark ur snäv vinkel utan straffområdet. Italien-målvakten, Donnarumma, var däremot med på noterna och kunde styra bollen i stolpen och sedan ut till hörna.

- Nu måste Spalletti höja rösten i omklädningsrummet. Ut nu och försök våga spel fotboll, det andra laget dominerar matchen. Det här var under all kritik tycker jag, sa Glenn Strömberg om Italiens insats i den första halvleken.

1-0 var ställningen i paus.

Det dröjde bara 30 sekunder in i den andra halvleken innan Schweiz ökade på ledningen. Vargas, som spelade fram första målet, fick bollen just innanför straffområdet fick en kalasträff och curlade in bollen i bortre stolpen.

- Vilket vackert mål av Vargas men Italien är sorgliga, skrev The Times-journalisten Martyn Ziegler på X.

- Det kan redan vara över för Italien, sa Pat Nevin i BBC.

Kort därefter fick Italien nästan en gratisbiljett tillbaka in i matchen. Med en misslyckad rensning nickade en Schweiz-spelare bollen i den egna ribban.

Italien åt sig in mer allt mer i matchen och var i den 74 matchminuten, i misstänkt offsideposition, nära att få in en reducering. Men även den här gången blev Schweiz räddade av virket i målburen. Bollen i stolpen, alltså.

Någon ordentlig forcering från Italien kom aldrig och i stället kunde Schweiz relativt enkelt avancera till kvartsfinalen. Matchen slutade 2-0.

I kvartsfinal ställs Schweiz mot vinnaren av England och Slovakien.

Italiens förbundskapten Luciano Spalletti:

- Målet i början av andra halvlek slog självförtroendet ur oss. Tempot gjorde skillnaden. Vi var för långsamma jämfört med Schweiz i första halvlek. Även på individuell nivå var det skillnad på tempo i rörelserna och dueller, säger Spalletti till RAI Sport.

- Tyvärr gjorde skärpan och tempot skillnaden mellan lagen. För tillfället, av väldigt många anledningar, är vi inte kapabla att göra mer än så här.

Han tillägger:

- Våra spelare var inte i exceptionell form och med temperaturer så här höga, då blir det svårt.

Desto gladare miner var det i den schweiziska basen.

- Vi vann en extremt viktig match och det är vad som spelar roll. Vi dominerade alla delar av planen och gjorde mål vid perfekta tillfällen av matchen, sa huvudtränaren Murat Yakin till Uefa efter matchen.

Remo Freuler, som gjorde Schweiz första mål i matchen, säger så om sin fullträff och firande:

- Min familj var på läktaren så jag sprang ditåt. Hela bänken, hela laget kom för att fira och det är något jag aldrig kommer att glömma. Det är något man drömmer om som liten, säger han.

Startelvor:

Schweiz: Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder - Vargas, Embolo, Ndoye.

Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian - Cristante, Fagioli, Barella - El Shaarawy, Scamacca, Chiesa.