Det var i tisdagens möte i League One mellan Ipswich och Northampton som domaren Darren Drysdale blev aggressiv. Efter en situation skulle han varna men Ipswich-spelare och bröstade upp sig mot densamma och flera spelare fick kliva emellan och lugna ner situationen.

Nu rapporterar The Times att Drysdale riskerar att stängas av för incidenten. Domaren ska ha bett om ursäkt men riskerar ändå både avstängning och/eller böter. Detta skriver ansedda The Times.

Se situationen i tweeten nedan!

Looks to me like Drysdale (referee) has just put his head into the Ipswich player’s head! @EFL pic.twitter.com/Iet3pHI99f