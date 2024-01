Maidstone med ny superskräll - vidare i FA-cupen

Maidstone United skrällde nyligen och slog ut Stevenage i FA-cupen. Under lördagen blev det en ny jätteskräll för sjättedivisionslaget mot Ipswich, som är på andra plats i andraligan, Championship.

Maidstone tog i den 43:e minuten ledningen genom Lamar Reynolds, och avgjorde sedan till 2-1 genom Sam Corne efter 66 minuters spel. Efter slutsignalen firade spelare och ledare vilt på planen

- Det har varit fantastiskt att få vara med om det här. Det här är magin med FA-cupen. Det är verkligen ett fantastiskt resultat, och det är det här som får oss att vilja komma tillbaka och se FA-cupen, säger BBC-experten och tidigare spelaren Martin Keown.

Maidstone är därmed nu, mot alla odds, vidare till femte rundan i FA-cupen.

THIS IS HUGE, THIS IS MASSIVE, THIS UNBELIEVABLE!!!! MAIDSTONE UNITED ARE GOING INTO THE 5TH ROUND OF THE FA CUP!!!!!! I LOVE THIS CLUB!!!!! 🖤💛😭 pic.twitter.com/ZZMitRjaQt