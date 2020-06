Agüero knäskadad - ska undersökas i Spanien

Manchester Citys anfallsstjärna Sergio Agüero, 32, blev i måndags utbytt skadad mot Burnley i Premier League. Efteråt varnade tränaren Pep Guardiola för att det kan röra sig om en knäskada.

- Det ser inte bra ut. Det är något i knäet och vi får se i morgon. Han kände något i knäet. Han har haft problem med smärta i knäet senaste månaden, sa City-tränaren enligt BBC då.

Nu meddelar City, via klubbens Twitter-konto, att spelaren har skadat sitt vänstra knä och därmed nu kommer att ta sig till Barcelona för en ytterligare undersökning.

Agüero är den här säsongen noterad för 23 mål och fyra assist på 32 matcher och har kontrakt med City till sommaren 2021. City är på andraplats i Premier League, 20 poäng bakom Liverpool i serieledning.

🚨 INJURY UPDATE 🚨@aguerosergiokun suffered damage to his left knee in our recent 5-0 win over Burnley.



The striker will now travel to Barcelona to see Dr Ramon Cugat for further examination.



Everyone at City wishes Sergio the best with his recovery. 💙



🔵 #ManCity pic.twitter.com/hzOFOqybsv