Andra raka starten för Mrabti - men Birmingham föll efter jättedramatik på stopptid

Tidigare i veckan spelade Kerim Mrabti från start för Birmingham i ligan efter att ha varit utanför truppen i sju raka matcher, och gjorde ett mål på straff i 1-1-mötet med Blackburn. När Birmingham i dag mötte Leeds fanns svensken på nytt med från start.

Mrabti spelade 74 matcher och lämnade i dag planen utan mål - men det fattades inte mål i matchen. Leeds vann till slut med 5-4 efter ett jättedrama där Birmingham kvitterade till 4-4 i den 91:a minuten och Leeds sedan satte segermålet till 5-4 genom Jack Harrison i den 95:e minuten.

Resultatet betyder att Leeds går upp i serieledning i The Championship efter att toppkonkurrenten West Bromwich förlorat hemma mot Middlesbrough. Birmingham ligger på sjuttonde plats av 24.

På annat håll i The Championship spelade Pontus Jansson 90 minuter när hans Brentford förlorade London-derbyt mot Millwall på The New Den. Det gör att Brentford missade möjligheten att gå förbi Fulham upp på tredje plats i tabellen, och man ligger kvar som fyra.

Niclas Eliasson slog även till med en assist för sitt Bristol City under söndagen.