Anfallarens första ord efter Casillas avstängning: "Har varit svårt att se honom spela"

Den 28 september utsatte Leeds-målvakten Kiko Casilla West Bromwichs Jonathan Leko. Händelsen blev därefter ett ärende för det engelska fotbollsförbundet, FA, som i fredags meddelade sitt beslut i frågan. Casilla stängs av i åtta matcher och får böta 60 000 pund, drygt 747 000 kronor, för att ha utsatt Leko för rasism.

Leko har legat lågt efter avstängningen mot Casilla. Men nu väljer han att tala ut om både straffet mot Leeds-målvakten och utredningen.

- Jag är naturligtvis lättad att processen nu är klar och att FA fastställde det som jag hela tiden visste var sant, att jag blev utsatt för rasism av Kiko Casilla på ett sätt som chockade mig och fortfarande gör mig både arg och upprörd, säger han till klubbens hemsida.

20-åringen fortsätter:

- Jag är besviken över tiden som det har tagit att komma fram till det här. Det har varit svårt att se Kiko Casilla fortsätta spela under så lång tid med tanke på vad som hände i den matchen (28 september).

Leko vädjar nu till FA att processen från anmälan till beslut måste gå fortare.

- Jag uppmanar de beslutande organen att se över sina egna processer när sådana här saker rapporteras. Det tog 22 veckor från incidenten till beslut och under den perioden hade jag minimal kontakt med PFA (spelarfacket) och ingen kontakt eller stöd från antirasism-organisationer som ”Kick It Out” eller ”Show Racism The Red Card”. Lite stöd eller vägledning hade varit väldigt välkommet.