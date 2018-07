Antirasismorganisationen stöttar Özil: "Har kontaktat Arsenal för att erbjuda vårt stöd"

Arsenal-stjärnan Mesut Özil meddelade under söndagen att han slutar i det tyska landslaget, efter fiaskot i VM i Ryssland. Samtidigt riktade mittfältaren kritik mot det tyska förbundet, då han berättade att han känner både rasism och respektlöshet från flera håll.

"Jag är tysk när vi vinner, men en invandrare när vi förlorar", skrev Özil bland annat.

Efter beskedet så får Özil nu stöd av Kick It Out, organisationen som jobbar mot rasism och diskriminering inom fotbollen. Organisationen skriver att man är besviket på den behandling som tysken fått utstå av media, supportrar och samhället i stort.

"Mesut Özil har behandlats skamlöst och vi har kontaktat Arsenal för att erbjuda vårt stöd till honom under den här tiden. De som drivit honom till att överväga att sluta i landslaget borde skämmas och hans fall borde uppmuntra hela fotbollen till att reflektera över hur spelet behandlar fotbollsspelare med olika kulturell bakgrund", skriver Kick It Out.

