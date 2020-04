Arsenal-spelare accepterar lönesänkning – gottgörs med enorm CL-bonus

Arsenal ser ut att bli den första klubben i Premier League där spelarna accepterar en lönesänkning till följd av coronapandemin. London-klubben blöder ekonomiskt till följd av viruset och så sent som förra veckan ska spelartruppen ha nobbat att sänka sina löner. Men nu är det alltså ombytta roller.

Arsenals tränare, Mikel Arteta, ska enligt Mirror under onsdagen ha berättat för spelarna hur hårt klubben drabbats av covid-19 – och det ska enligt sajten ha fått spelarna att ändra åsikt i frågan och därmed vara villiga att sänka sina löner.

Enligt Mirror kommer spelarna att sänka sina löner med 12,5 procent, en lönesänkning som kommer gälla under ett helt år – från april 2020 till mars 2021. Men skulle laget kvalificera sig för Champions League nästa säsong kommer de att återbetalas den lönen som de i så fall går miste om. Och det väntar även bonusar för spelarna i Arsenal – inga små sådana heller.

Enligt Mirror kommer spelarna att få 100 000 pund, drygt 1,2 miljoner kronor, om de tar sig till CL. Huruvida det gäller per spelare eller lag framkommer inte, men mycket tyder på att det är per spelare som gäller. Dessutom, om Arsenal kommer vinna CL 2021 kommer varje spelare att få en bonus på 500 000 pund, drygt 6,2 miljoner kronor. Om de i stället vinner Europa League? Då belönas de med 100 000 pund (1,2 miljoner kronor) per spelare.

Och – om de misslyckas med att ta sig till CL men ändå tar sig till EL – kommer spelarna att få tillbaka 7,5 procent av de 12,5 procent som de nu kommer att gå ner i lön.