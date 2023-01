Arsenal stormar mot PL-titel - från tunga år till succé: "Aldrig försent för att det ska gå åt helvete"

Nära 20 år har gått sedan Arsenals historiska "Invincible-säsong", 2003/2004.

London-laget, som då leddes av ikonen Arsène Wenger, förlorade inte en enda match under hela säsongen - en bedrift som laget fortfarande är ensamt om i Premier League - och vann överlägset med elva poängs marginal ner till Chelsea, som slutade på andra plats i ligan.

Arsenal stod där och då på toppen av engelsk fotboll, men har sedan dess inte vunnit Premier League. Inte en enda gång på nära 20 år. Wenger lämnade under 2018 - efter 22 år på sin post med en nedåtgående trend sista åren - för att Unai Emery skulle ge laget ny fart, men i stället blev det inte mycket bättre, och i slutet av 2019 tog Mikel Arteta, som spelade i klubben mellan 2011 och 2016, över som ny chefstränare.

Efter en fin start med en FA-cuptitel 2020 följdes det av en tuff säsong med en åttondeplats 2021, en femteplats i fjol, och under den här säsongen har laget plötsligt radat upp segrar till att nu vara favorit att vinna Premier League. "Gunners" toppar, inför söndagens möte med Manchester United, tabellen med god marginal ner till tvåan Manchester City.

Arsenal-supportrar har fått lida länge, men i år verkar det möjligen få ett slut?

- Det är aldrig försent för att det ska gå åt helvete, säger supporterföreningen Arsenal Swedens ordförande Axel Asplund skämtsamt till Fotbollskanalen.

- Det har varit berg- och dalbana, säger ex-målvakten Rami Shaaban, som tillhörde Arsenal mellan 2002 och 2004 och var med under "Invincible-säsongen".

"Han blev ju nästan sedd som en hycklare för det"

Shaaban vågade inte riktigt tro på att det skulle gå så bra som det gjort den här säsongen.

- Jag är förvånad över att det har gått så här bra med tanke på hur åren innan varit. Det har funnits perioder, där det sett jättebra ut, men sedan har vi inte hållit när man trott att vi ska trycka på. Då har det i stället fallit, men nu har det hållit fram till nu.

Shaaban tycker att Arteta fått rätt gällande att det skulle ta tid att komma på rätt köl.

- Han jobbar med en ung trupp, som blivit ett år äldre och har fått mer erfarenhet. Han har gjort det fantastiskt. Det var många frågetecken kring Arteta, men han har hela tiden sagt: "Lita på processen". Han blev ju nästan sedd som en hycklare för det, men om man ser på det nu har han så här långt fått rätt, säger ex-målvakten.

Asplund lyfter också fram att Arteta fått tid på sig som en framgångsfaktor.

- Han var ganska illa ute när han hade varit i klubben i ett år, då det såg brutalt dåligt ut i november-december, men de valde ändå att satsa på honom och han fick fortsätta bygga, jobba med sin taktik, skola spelarna och satsa på spelarna som han ville, samt rensa ut de som inte köpte hans idéer. Det känns som han fått truppen dit han vill, då de köpt in sig på hans idéer och är väldigt lojala mot hans taktik. Det känns som det slagit ut bättre än vad de själva vågade tro på den här säsongen, även om de kanske trott på det långsiktigt. Jag tror det går enligt Artetas plan, men det har kanske gått snabbare än vad han vågade hoppas på.

Hur gick diskussionerna i supporterled när det gick dåligt under Artetas ledning?

- Det fanns röster, så sent som under förra säsongen, som inte trodde på honom. Jag har personligen känt att det varit stunder jag tvivlat, inte sett någon utveckling och vad han vill, men min grundinställning har varit att jag tror att han vet vad han gör. När det gick tungt under förra säsongen var jag inte så påverkad av resultaten, även om det var surt att inleda med tre raka förluster. Det fanns en hyfsat stor minoritet som ville se ett byte, även om det fanns en majoritet som ville ha kvar honom.

Asplund och många andra Arsenal-supportrar har som bekant också blivit tåliga mot dåliga prestationer och svaga resultat genom åren.

Han menar att det egentligen varit en nedåtgående kurva från Champions League-finalförlusten mot Barcelona våren 2006 fram till förra säsongen.

- Det kändes som ett sluttande plan, att saker och ting blev lite, lite sämre. Man lyckades lite sämre med värvningar och det kändes som att ambitionsnivån gick ner. Det var som att man blev "nöjd" med att komma på en Champions League-plats, då ligan var utom räckhåll. Under 2007-2008 och när Leicester vann var Arsenal med hyfsat länge, även om man föll ifrån innan det brann till, men det har varit en nedåtgående spiral under väldigt många år, och det var egentligen först förra säsongen som vi tog ett kliv framåt igen efter att ha tagit små steg åt fel håll under säkert 10-15 år.

Han fortsätter:

- Det har varit rätt deppigt, och man har känt av stämningen bland andra supportrar, och även när jag varit i London, att det inte varit så kul. Sedan blev stämningen mycket, mycket bättre under förra säsongen och supportrarna tände till, så det känns som det finns en framåtanda och en optimism, som har saknats under väldigt många år. Det känns superkul att det blivit så nu att det finns en tro på det laget gör. Även om det inte blir ligaguld i år tror jag folk känner att den här framåtrörelsen kommer fortsätta.

"Hur länge ska vi behöva stå ut med de här förnedringarna?"

Asplund har samtidigt svårt att peka ut en enskild match när Arsenal slog i botten.

- Det är svårt att hitta enskilda ögonblick, då det varit rätt många förnedrande storförluster, som på Anfield och även mot Chelsea och Manchester City. Det har varit ganska många gånger, där man känt: "Tar det här aldrig slut? Hur länge ska vi behöva stå ut med de här förnedringarna?", säger supportern.

Han fortsätter:

- Sedan finns det alltid grader i helvetet, då det aldrig funnits risk att gå under eller åka ur, som det varit för andra klubbar som har tung historik som Everton. Visst, vi vill vara där uppe, men det kunde varit värre. Om man ser på det nyanserat och nyktert har det kanske inte varit så jävla illa. Det kändes kanske värre än vad det var. Om man skruvar på rätt saker när man slutat åtta krävs det inte enorma insatser för att röra sig uppåt igen.

Shaaban har också kastats mellan hopp och förtvivlan under flera säsonger.

- När man trott att det varit på gång har man åkt på någon skit och sedan har det gått dåligt i någon månad. Det har hela tiden varit: "Nu är vi på gång". Sedan har det kommit en månad som varit katastrof. Nu verkar Arteta fått stabilitet i det, har fått jobba och har en bra stomme i laget, samt en hyfsad bredd. Jesus (Gabriel) har inte varit med, och ändå har laget lyckats. Många trodde att det inte skulle gå utan honom, men det har gått bra ändå.

Shaaban har i dag inte så många relationer kvar i Arsenal, men spelade ihop med sportchefen Edu under senaste guldsäsongen.

- Jag är jätteglad för hans skull. Alla var väl egentligen ifrågasatta i början när det inte gick bra, som Arteta och Edu, men han gör ett fantastiskt jobb, säger han.

Ex-keepern var även glad över att se Wenger på Emirates under segern mot West Ham i fjol, vilket var första gången som legendaren såg en hemmamatch på plats sedan avskedet.

- Jag vet vad klubben betyder för honom, det var hans baby och han har levt med den i 20 år och gjort den till vad den är i dag. Det betydde såklart jättemycket för honom att vara tillbaka, så det var jättekul att se honom där.

"Jag tror inte en enda Arsenal-supporter vågar ta ut något i förskott"

Än återstår 20 omgångar av säsongen, och Shaaban, som var med och lyfte bucklan 2004, vågar ännu inte hoppas på för mycket.

- Jag var på Highbury och fick lyfta bucklan. Det var ett minne för livet, så jag hoppas att de får göra det nu på Emirates, då det blir första gången där, säger han och fortsätter:

- Men jag är realist, och det kommer bli tajt. Det är x antal poäng upp, men United var uträknat för någon månad sedan och är med och krigar nu. Det kan hända jäkligt mycket.

Asplund är inne på samma spår, även om han medger att läget kittlar inför slutspurten.

- Det är klart man hoppas och börjar drömma om det, men det är ett par månader kvar innan det verkligen börjar bränna till och då blir det spännande att se hur spelarna reagerar på pressen som kommer uppstå. Har man kommit så långt i sin utveckling att man fixar det? Det finns en försiktig optimism, men jag tror inte en enda Arsenal-supporter vågar ta ut något i förskott. Det är aldrig försent för att det ska gå åt helvete, säger han.

Arsenal har genom åren bärgat 13 Premier League-titlar.