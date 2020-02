Arsenal vann stort - Özil med första ligamålet sedan april 2019

Två snabba mål i början på den andra halvleken lade grunden för de tre poängen. Arsenal tog under söndagen den första segern i ligan sedan den 1 januari när Newcastle besegrades med 4-0.

Senast Arsenal vann en match i ligan var den 1 januari i år, då Manchester United besegrades med 2-0 på hemmaplan efter mål av Nicolas Pepe och Sokratis Papastathopoulos.

Nu, en och en halv månad senare, har London-klubben återigen vunnit en Premier League-match.

Pierre-Emerick Aubameyang gav Arsenal ledningen nio minuter in på den andra halvleken i söndagens möte med Newcastle. Anfallaren nådde högst på Nicolas Pepes inlägg och kunde med en kraftfull nick skicka in 1-0 för The Gunners. Och målet tände hemmaspelarna.

Bara några minuter efter 1-0 kom 2-0. Bukayo Saka tunnlade bort sin försvarare på kanten och fick i väg ett inlägg in i boxen. Inlägget möttes perfekt av Pepe som med vänstern såg till att Arsenal utökade ledningen. Strax innan full gjorde sedan Mesut Özil 3-0 från nära håll, målet var tyskens första i ligaspelet sedan i april 2019 – då nätade han i mötet med Crystal Palace.

På stopptid fastställde sedan Alexandre Lacazette slutresultatet till 4-0.

4-0-segern gör att Arsenal tar sig förbi Burnley och upp på tiondeplats i tabellen.