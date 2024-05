Isak nominerad till prestigefyllda PL-priser

Alexander Isak har under den här säsongen imponerat med sitt Newcastle i Premier League. Under senaste tiden har han öst in mål med tio mål på de senaste nio matcherna i ligan, samtidigt som han totalt sett har gjort 20 mål på 27 matcher i Premier League.

Nu går Premier League ut med att Isak är en av åtta nominerade spelare till att bli årets spelare - och årets unga spelare - i Premier League.

Vad gäller årets spelare är även Manchester Citys Phil Foden och Erling Braut Haaland, Arsenals Martin Ødegaard och Declan Rice, Chelseas Cole Palmer, Liverpools Virgil van Dijk och Aston Villas Ollie Watkins nominerade.

Övriga spelare som är nominerade till priset som årets unga spelare är Manchester Citys Phil Foden och Erling Braut Haaland, Manchester Uniteds Kobbie Mainoo, Chelseas Cole Palmer, Arsenals Bukayo Saka och William Saliba, samt Tottenhams Destiny Udogie. Samtliga spelare var 23 år eller yngre när säsongen inleddes i fjol.

Supportrar får rösta på sina favoriter fram till måndagen den 13 maj, samtidigt som en panel med fotbollsexperter också får rösta för att vinnare ska utses i kategorierna.