Arsenals glädjebesked - back tillbaka efter nio månader

Arsenals engelske mittback Rob Holding, 23, skadade i december i fjol korsbandet allvarligt mot Manchester United och missade resten av säsongen. Under lördagen var han däremot äntligen tillbaka på planen för matchspel efter långt skadeuppehåll, då han kom till spel i en match med Londonklubbens U23-lag.

Holding gjorde redan i mitten av juli sin första fulla träning efter skadan.

Förra säsongen blev mittbacken noterad för 16 matcher i alla turneringar, varav tio framträdanden i Premier League.

What a sight! 😍@RobHolding95 back on the field with our under-23s earlier today 🙌



So good to see you back out there, Rob 👊 pic.twitter.com/PN5cuitgSE