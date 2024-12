Arsenals mardröm - Saka utbytt efter 21 min: "Oroväckande.."

Det var strax efter det att Arsenal tagit ledningen med 2-1 i PL-mötet med Crystal Palace som smällen kom.

Lagets stora stjärna Bukayo Saka gick ner och signalerade för byte - redan efter 21 minuter.

- Det ser ut som att Saka tar sig mot låret. Det där är inte bra nyheter för Arsenal alls. Trossard kommer in. Vanligtvis brukar yttern resa sig upp. Det här är oroväckande.. sa Sky Sports Sam Blitz.

- En stor smäll för Arsenal, sa BBC:s Alex Howell.

In i hans ställe kom Leandro Trossard.

Direkt efter 5-1-segern hav tränaren Mikel Arteta en första uppdatering om Saka.

- Han kände något i baksida lår. Han kunde inte fortsätta. Vi är ganska oroliga, säger han enligt Telegraph-journalisten Sam Dean.

Joao Castelo-Branco, reporter på ESPN, rapporterar att stjärnan lämnade Selhurst Park på kryckor.

Bukayo Saka har gjort nio mål och 13 assist för Arsenal denna säsong.

Saka leaving Palace on crutches, not looking great #arsenal pic.twitter.com/N3Jnd7bS8x