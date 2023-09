Arteta förklarar målvaktsbytet - Ramsdale bänkad

Arsenal värvade in David Raya under slutet av transferfönstret. Konkurrens till Aaron Ramsdale som har varit given mellan stolparna sedan han kom till klubben.

I söndagens möte mot Everton bänkades Ramsdale och Raya fick chansen.

- Vi kommer att rotera. Jag har sagt det tidigare att jag vill bygga en trupp med två kvalitetsspelare på varje position. Det har vi nu och för att maximera det måste de få spela, säger Arteta till Sky Sports.

