Asbaghis besked efter nedflyttningen: "Det är tid för reflektion"

Efter en lång tids kämpande stod det under fredagskvällen klart att Poya Asbaghis Barnsley blir nedflyttat från den engelska andradivisionen, The Championship, till den engelska tredjedivisionen, League One. Barnsley var tvunget att besegra Huddersfield för att kunna nå Reading ovanför nedflyttningsstrecket – men förlorade med 1-2.

Efter matchen mötte den svenske tränaren den engelske pressen för att diskutera nedflyttningen och sin egen framtid i klubben.

- Förra säsongen var ett stort undantag (Barnsley slutade på femteplats). Det skapade höga förväntningar och att gjorde att klubben tappade många erfarna spelare, därför landade förväntningarna på mycket yngre spelare som inte har samma erfarenhet, säger Asbaghi till lokaltidningen Yorkshire Post och fortsätter:

- Jag skulle inte säga att det finns en eller två orsaker till att Barnsley blivit nedflyttat. Det är med all säkerhet en kombination av olika saker och det kommer att bli viktiga att identifiera.

Den tidigare svenske U21-förbundskaptenen har en klausul i sitt kontrakt som innebär att han själv eller klubben kunde bryta kontraktet vid nedflyttning. Men beskedet 36-åringen ger angående det är att det ska funderas över. Han vill inte ta några förhastade beslut.

- Det är tid för reflektion för hela klubben, för mig och alla andra. Nu kan vi acceptera detta på ett lugnt sätt, säger Asbaghi och fortsätter:

- Vi har fortfarande kvar två veckor på säsongen och vi slåss fortfarande för vår stolthet. Spelarna kommer behöva upprätthålla professionalism, många andra hade gladeligen tagit det tillfället vi har att spela de nästkommande matcherna. Även om de inte gäller något.

Asbaghi tog över Barnsley i november 2021. På de 26 matcherna han lett laget har de vunnit fyra, kryssat sju och förlorat 15.