Athletic: Bielsa aktuell för Bournemouth

Bournemouth kom förra säsongen på andra plats i Championship och blev därmed uppflyttat till Premier League. I höst har den engelska klubben haft det tufft och är på 17:e-plats med 13 poäng efter 14 spelade omgångar av säsongen.

Bara fyra omgångar in i säsongen - efter en förlust med 9-0 mot Liverpool på Anfield - fick chefstränaren Scott Parker kicken, och sedan dess har Gary O'Neil lett laget tillfälligt.

Nu uppger The Athletic-journalisten David Ornstein att Bournemouth ser över möjligheten att ta in Marcelo Bielsa som ny huvudtränare. 67-åringen sägs vara en av flera kandidater som är under diskussion och som kan ta över klubben.

Bielsa har sedan i februari varit klubblös, då han lämnade Leeds United. Argentinaren basade över den engelska klubben mellan sommaren 2018 och vintern 2022.

Tidigare har han även en bakgrund som tränare i bland andra Lille, Athletic Club och Espanyol, samtidigt som han också varit förbundskapten för Argentina och Chile.