Azpilicueta lämnar Chelsea - klar för Atletico Madrid: "Varit otroligt"

Chelsea-profilen César Azpilicueta, 33, lämnar efter elva år.

Under torsdagen går Chelsea ut med att den spanske backen gjort sitt i klubben och går vidare i sin karriär.

Han har nu presenterats av Atletico Madrid. Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano handlar det om ett kontrakt till sommaren 2025.

I ett videoklipp på Chelseas Twitter är Azpilicueta känslosam och bryter ihop i tårar när han minns tillbaka till sin tid i klubben och tackar för sig.

- Det är svårt att uttrycka med ord vad jag känner. Det har varit otroligt, och jag vill tacka alla, då det här inte kunde skett utan hjälp från många människor. Vilken resa! Stunderna här kommer jag bära med mig för evigt. Det här är mitt hem, och jag hoppas på att få se alla här igen en dag, säger han och fortsätter:

- Kärleken jag fått här är något jag är väldigt stolt över. Förhoppningsvis kan vi behålla den här relationen för evigt. Jag lämnar Chelsea efter elva år. Jag kunde aldrig tänka mig det. Tack så mycket. Jag är stolt över att ha fått försvara laget på planen, och jag har så många fina minnen härifrån. Inte bara på planen, utan även utanför planen.

Azpilicueta kom till Chelsea från Marseille under sommaren 2012, och har gjort 508 matcher, varav 32 framträdanden under förra säsongen med London-klubben. Han har bland annat varit med och vunnit två Premier League-titlar, en Champions League-titel, två Europa League-titlar, en FA-cuptitel och en ligacuptitel.

We are bidding an emotional farewell to a Chelsea great.



Thank you for everything, @CesarAzpi. 💙 pic.twitter.com/wHDcALJX5m