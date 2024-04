Sheffield United trillar ur Premier League - överkört av Newcastle

Alexander Isaks säsong har varit succéartad och inför lördagens hemmamöte med Sheffield United, som var piskat att vinna för att ha en teoretisk chans att rädda Premier League-kontraktet, stod den svenske landslagsanfallaren noterad för 17 fullträffar på 26 ligamatcher.

Men när tabelljumbon kom på besök till St James' Park var det en annan svensk spelare som skulle som skulle skriva in sig i målprotokollet.

Efter blott fem minuters spel lämnades nämligen den tidigare Malmö FF-försvararen Anel Ahmedhodzic ensam vid den bortre stolpen. Efter ett svepande inlägg från Gustavo Hamer kunde han sedan nicka in ledningsmålet för sitt Sheffield United.

Annons

Målet var Ahmedhodzics andra under Premier League-säsongen och nätkänningen kom efter en pigg Sheffield United-start.

- De (Newcastle) har inte inlett bra. En väldigt bra start från Sheffield United, dåligt försvarsspel av Newcastle, sa experten Clinton Morrison i tv-programmet Soccer Saturday efter målet.

Men Ahmedhodzic och hans Sheffield United fick inte fira särskilt länge och i den 26:e matchminuten skulle Newcastle - och Alexander Isak ta sig tillbaka in i matchen.

Efter en djupledsboll sprintade sig Isak loss innan han kliniskt kunde överlista Wes Fodderingham i bortamålet från en snäv vinkel.

Målet var Isaks 18:e under Premier League-säsongen, det mesta av en svensk spelare under en Premier League-upplaga - ett rekord som tidigare tillhörde Zlatan Ibrahimovic från säsongen 2016/17 i Manchester United.

Annons

Efter kvitteringen mattades tempot av en aning, men tio minuter in i den andra halvleken skulle nästa fullträff komma.

Newcastles Anthony Gordon lyrade in en frispark mot den bortre stolpen. Där dök en fristående Bruno Guimarães upp, varpå han kunde nicka in ledningsmålet framför sina hemmasupportrar.

Därefter dröjde det mindre än fem minuter innan Anthomy Gordon återigen spelade en nyckelroll.

Engelsmannen tog sig fram innan han gjordes ner av Sheffield Uniteds Mason Holgate och efter en stunds VAR-granskning stod det klart att Newcastle tilldömdes en straffspark.

Fram stegade Alexander Isak och svensken gjorde inget misstag när han prickade in sitt 19:e mål för säsongen från elva meter.

Efter Isaks fullträff avgjordes matchen i praktiken när Sheffield Uniteds Ben Osborn råkade klacka in 4-1-målet i egen målbur efter 65 minuters spel. Där och då stod det klart att Chris Wilders manskap var i behov av tre mål på 25 minuter för att hålla liv i hoppet om att rädda Premier League-kontraktet.

Annons

Än värre blev läget när nyinbytte Callum Wilson också gjorde 5-1 efter 72 minuters spel.

- Matchen är över till 100 procent nu, konstaterade Clinton Morrison.

Målet skulle visa sig bli matchens sista och till sist skrevs slutresultatet till just 5-1 i Newcastles favör. Dessa siffror innebär att det nu står helt klart att Sheffield United kommer att trilla ur Premier League. Detta eftersom laget nu har tio poäng upp till Nottingham Forest på säker mark med tre matcher kvar att spela.

Således återstår blott tre matcher på säsongen för Sheffield United som har slagit flera dystra rekord. Lagets 97 insläppta mål innebär exempelvis att man är det lag som har släppt in flest mål under en Premier League-säsong som har spelats över 38 omgångar. Laget är även det första laget som har släppt in fem mål i fyra raka hemmamatcher.

Annons

Startelvor:

Newcastle: Dúbravka - Livramento, Schär, Burn, Hall - Longstaff, Guimarães, Anderson - Murphy, Isak, Gordon.

Sheffield United: Foderingham - Holgate, Ahmedhodzic, Trusty - Bogle, Hamer, Arblaster, Brooks, Osborn - Archer, Brereton Diaz.