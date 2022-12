Bekräftat: Liverpool värvar Gakpo

Den senaste tiden har PSV Eindhovens Cody Gakpo, som gjorde succé för sitt Nederländerna i VM, ihärdigt kopplats samman med Manchester United.

I dagarna uppgav Daily Mirror att Manchester United har börjat förhandla med PSV om Gakpo, som ryktades till Manchester United redan i somras, och tidningen hävdade att Premier League-giganten var snabba på att agera när man fick reda på att PSV har ekonomiska svårigheter och är redo att släppa sin stjärnforward direkt för rätt pris.

Men nu kuppar Liverpool till sig till sig 23-åringen.

PSV Eindhoven bekräftar att man är överens med Liverpool om en försäljning och att övergången är "nära förestående". Den offensive pjäsen kommer nu att bege sig till England för läkarundersökning och andra formaliteter.

- Det här är en rekordtransfer för PSV, säger klubbhöjdaren Marcel Brands i ett uttalande.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano landar övergångssumman på 37 miljoner pund, runt 470 miljoner kronor, och därtill finns det bonusar på 13 miljoner pund, närmare 165 miljoner kronor.

Ingen av klubbarna kommer att gå ut med prislappen.

Totalt har Cody Gakpo noterats för 13 mål samt 17 assist på 24 matcher i PSV-tröjan den här säsongen.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.