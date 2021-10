Redan i sin Manchester United-debut efter återkomsten blev Cristiano Ronaldo målskytt. Sedan dess har han fortsatt hålla hög nivå i säsongsinledningen, trots att United inte har haft en flygande start.

Nu belönas portugisen för sina insatser. Han har utsetts till månadens spelare i Premier League, när utmärkelsen delas ut för första gången sedan hans comeback.

Hittills har Ronaldo gjort fem mål på sex matcher i PL och Champions League för United.

