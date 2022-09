Bennison matchhjälte för Everton - igen

Kvällens match mellan Everton och Leicester såg länge ut att sluta mållös i engelska Womens Super League. Men inhoppande Karen Holmgaard och Hanna Bennison ville annorlunda. Skandinaviska duon såg direkt livliga ut i sina inhopp men det dröjde hela vägen till fjärde stopptidsminuten innan Bennison slog till.

I samband med The Toffees slutforcering fick laget frispark. Fram klev 19-årige Bennison och satte frisparken via Leicester-målvakten Levell som styrde in bollen i eget nät. Ett utsålt Walton Hall Park exploderade och segern ger nye tränaren Sörensen sin andra raka seger för säsongen.