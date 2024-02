Benrahma-flytten kollapsade – Lyon överklagar till Fifa

Said Benrahma ryktades bort från West Ham under stora delar av transferfönstret och de flesta medierna placerade algeren i Ligue 1 och Lyon – men affären kollapsade under fönstrets avslutande timmar.

Detta trots att klubbarna hade nått en överenskommelse och att det enda som återstod var att signera de slutgiltiga dokumenten. Något som gjordes av Lyon och Benrahma själv – men inte av West Ham. Detta trots upprepade påminnelser och telefonsamtal från Lyons sida.

Under natten gick Lyon sedan ut och meddelade att man kommer att vidta ”lämpliga procedurer” för att reda ut det inträffade, samt att få igenom affären efter att fönstret nu har stängts.

"Olympique Lyonnais beklagar djupt denna situation och detta beslut, vilket visar en djup brist på respekt från West Hams sida gentemot institutionen och spelaren. Klubben förbehåller sig rätten att initiera alla lämpliga procedurer som krävs för att validera transaktionen vid ett senare tillfälle", och att hålla West Ham ansvarigt om det behövs, skriver den franska klubben i ett officiellt uttalande.

Benrahma har tillhöt West Ham sedan 2021, då han anslöt permanent från Brentford.