Berahino upp i rätten för misstänkt rattfylla - bad pressen dra åt helvete

Det var den 18 februari, tidigt på morgonen/sent på natten, som Stokes Saido Berahino greps misstänkt för rattfylla. Berahino ska då ha setts rivstarta iväg från en restaurang, men han stoppades senare av polis och greps. Berahino själv hävdar att han kört iväg från ett gäng som stulit hans klocka.

På onsdagen infann sig Berahino i rättssalen – och på väg in blev han irriterad på fotograferna på plats, som han ansåg vara i vägen. I en video från platsen hör man hur Berahino kallar fotograferna för idioter ber dem dra åt helvete.

Daily Mirror rapporterar att Berahino under förhandlingen uppgav att han anser sig vara oskyldig.

25-åringen har den här säsongen gjort 19 ligamatcher för Stoke och noterats för tre mål. Han kom till klubben i januari 2017 då han lämnade West Bromwich.

Saido Berahino arriving at Highbury Magistrates. (Apologies for the swearing- him not me). More on @SkySportsNews shortly ... pic.twitter.com/Ot2qF4vxSq