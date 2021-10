Bournemouth-spelare har fått cancer: "Kom som en chock"

Yttermittfältaren David Brooks slog igenom i den engelska fotbollen säsongen 2018/19 när han gjorde sju mål och fem assist på 30 Premier League-matcher för sitt Bournemouth. Säsongen därpå blev desto tuffare för engelsmannen, som var borta i över ett halvår på grund av en ankelskada.

Nu har Brooks drabbats av ett betydligt värre besked, då han bekräftar att han diagnostiserats med cancerformen Hodgkins lymfom. 24-åringen påbörjar sin behandling nästa vecka.

"Det här är ett väldigt tufft meddelande för mig att skriva.", skriver Brooks på sociala medier.

Han fortsätter:

"Även om det här har kommit som en chock för mig själv och min familj är prognosen positiv. Jag är övertygad om att jag kommer återhämta mig fullt ut och vara tillbaka i spel så snart som möjligt."

Brooks går vidare med att tacka läkarna som har hjälpt honom och även det walesiska fotbollsförbundets läkarteam som upptäckte cancerformen. Han vill också uttrycka sin tacksamhet till alla som hör av sig och visar sitt stöd.

"Jag ser fram emot att träffa er alla igen och spela sporten jag älskar väldigt snart.", avslutar Brooks sitt uttalande.

We can confirm that midfielder David Brooks has been diagnosed with Hodgkin Lymphoma.



We’re all behind you, Brooksy ❤️#afcb 🍒