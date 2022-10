Brewster utsatt för rasism

Tidigare Liverpool-forwarden Rhian Brewster, 22, spelar sedan två år tillbaka i Sheffield United och är den här säsongen noterad för ett mål på 14 matcher i Championship.

Nu går Sheffield United ut med att Brewster blivit utsatt för rasism i sociala medier. Klubben har därmed anmält meddelanden till både engelsk polis och Instagram.

"Rhian är en del av Blades-familjen och klubben är äcklad över meddelandena", skriver Sheffield United på sin hemsida.

Sheffield United är på fjärde plats i Championship.

It is with regret that we report that striker Rhian Brewster has been the subject of racial abuse via social media.