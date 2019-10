Cech byter fotbollshandskarna – mot hockeyskydd: ”Ska bli en otrolig upplevelse”

Efter en lång karriär valde Petr Cech i somras att avsluta sin proffskarriär som fotbollsmålvakt. Tjecken hade då gjort över 11 år i Chelsea och fyra säsongen i Arsenal med mängder av troféer och utmärkelser under året.

Nu återupptar han målvaktskarriären – som hockeymålvakt. 37-åringen har skrivit på ett kontrakt med engelska Guildford Phoenix.

- Jag är glad över att få möjlighet att spela med Phoenix för att få matcherfarenhet. Jag hoppas kunna hjälpa det här laget och vinna så många matcher jag kan när jag får spela. Efter 20 år inom fotbollen ska det bli en otrolig upplevelse för mig att spela sporten jag älskade att spela och titta på när jag växte upp, säger Cech på klubbens hemsida.

Klubben skriver att Cech har tränat för att förbättra sig på isen och att har erfarenhet från ishockeyn tidigare. Redan i somras lade målvakten upp bilder från en träning med laget.

Tränaren Andy Hemmings är nöjd med nyförvärvet.

- Värvningen av Petr är massiv för Phoenix, han är en bra kille som jobbar hårt och jag ser fram emot att han får göra sin debut, säger han.

Guildford Phoenix hör hemma i fjärdedivisionen av den brittiska ishockeyn. Förra året slutade de femma i den södra divisionen i ligan, vilket innebar att de missade slutspelet.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**



The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!



Full story here: https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa