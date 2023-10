Championship-match skjuts upp

Stormen "Babet" drar under fredagskvällen in över södra Sverige och SMHI har varnat för att det kan bli omfattande översvämningar. Exempelvis har ovädret redan orsakat flera stopp i trafiken för både tåg och flyg.

I Storbritannien har stormen redan slagit till och det brittiska väderinstitutet Met Office gick i torsdags ut med en röd "fara för liv"-varning. Detta då kraftiga vindar och skyfall samt översvämningar drabbat landat.

Något som även får konsekvenser för fotbollen på öarna.

På fredagskvällen var det nämligen tänkt att Championship-tvåan Ipswich skulle gästa nästjumbon Rotherham United. Men så blir det inte. Knappt tre timmar före avspark meddelar Ipswich att matchen har blivit uppskjuten på grund av säkerhetsskäl.

"Planen på New York Stadium är spelbar, men områdena utanför arenan är farliga och mer kraftig nederbörd väntas under kvällen. Beslutet togs under ett extrainsatt möte som hölls 17.30 med säkerhetsrådgivningsgruppen (och ligan, EFL)", skriver man i ett pressmeddelande.

Rotherham kommenterade också saken en stund senare. Klubben meddelade då att alla berörda parter var överens om beslutet, och hänvisade till att lagen och publikens säkerhet är högsta prioritet.

"Slutsatsen är att väderförhållandena och dess effekt på det omgivande området är en fara för supportrar", skriver Rotherham.

När matchen kommer att spelas är i nuläget oklart.