Chelsea besegrade Sheffield United - vidare i FA-cupen

Sheffield United sparkade nyligen tränare Chris Wilder, och det blev direkt en 5-0-förlust mot Leicester i ligan. Under söndagen väntade nästa utmaning, FA-cupmatch borta mot Chelsea.

Det var Sheffield United som öppnade bäst, men ju längre den första halvleken gick så åt sig Chelsea in i matchen. I den 24:e minuten kom även det första målet. Chelseas vänsterback Ben Chilwell fångade upp en andraboll på en hörna och testade skott. Skottet styrde via Oliver Norwood och gick in i mål. 1-0 Chelsea.

1-0 slutade även den första halvleken.

Den andra halvleken började som den första slutade. Kontrollerat spel från Chelsea. Christian Pulisic dribblade sig loss och testade, men skottet gick rakt på Aaron Ramsdale i Sheffield-målet. I stället skulle just Sheffield vara nära att kvittera. David McGoldrick fick ett fint nickläge från bara någon meter, men det blev inget mål.

ANNONS

Men någon minut kvar fick Hakim Ziyech bollen i straffområdet och slog till direkt, 2-0, vilket också blev slutresultat - och Chelsea är vidare i FA-cupen. Chelsea är fortsatt obesegrade under Thomas Tuchel. 14 matcher, 10 segrar, 12 hållna nollor.

- Vi hade tur som fick behålla den hållna nollan i andra halvlek, men jag tror att det är första gången på 14 matcher vi sett trötta ut. Det är viktigt att gå vidare i cupen, det var målet - och vi nådde det, säger Tuchel till BBC efter matchen.