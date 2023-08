Chelsea föll mot West Ham - Caicedo debuterade

West Ham fick en perfekt start mot Chelsea när Nayef Aguerd nådde högst på en hörna inslagen av nyförvärvet James Ward-Prowse.

Men svaret skulle komma från Chelsea och det var en individeull prestation från Carney Chukwuemeka som såg till att kvittera.

- Sensationellt bra, snabba fötter och sen smäller det, sade Jamie Carragher i Sky Sports.

Det var också 19-åringens första seniormål.

West Ham återtog sedan ledningen i den andra halvleken men man skulle sättas under press under slutet av matchen efter att Nayef Aguerd satte in en våldsam tackling på Nicolas Jackson och visades ut.

I brittisk tv fick Aguerd kritik:

- Vad gör du? Han är aldrig ens nära att nå dit. Det där var en idiotisk tackling, sade Jamie Carragher i Sky.

Men West Ham skulle reda ut stormen och rekordförvärvet, Moises Caicedo drog på sig en straff som ledde fram till 3-1 till West Ham då Lucas Paqueta förvaltat straffen.

Carragher var inte sen med att kritisera Caicedo.

- Caicedo har haft en mardröm sedan han kom in. Det är en dålig, lat tackling.

Matchen slutade 3-1 till West Ham.

Startelvor:

West Ham: Areola - Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson - Soucek, Ward-Prowse - Bowen, Paqueta, Benrahma - Antonio.

Chelsea: Sanchez - Disasi, Silva, Colwill - Gusto, Enzo, Gallagher, Chukwuemeka, Chilwell - Sterling, Jackson.