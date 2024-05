Chelsea mästare i Women's Super League

Chelsea är engelsk mästare på damsidan.

Inför lördagens rafflande säsongsavslutning låg "The Blues" och Manchester City på samma poäng. Londonlaget hade däremot bättre målskillnad (+2) att gå på, vilket innebar att en klar seger troligtvis skulle räcka för att säkra titeln.

Och så blev det också.

Svensktrion Zecira Musovic, Nathalie Björn och Johanna Rytting Kaneryd spelade alla från start när Chelsea tidigt gick upp i en 2-0-ledningen mot Manchester United på Old Trafford.

Mayra Ramirez nickade in ledningsmålet redan i den andra minuten innan Rytting Kaneryd kort därefter löpte sig fri i djupled och kyligt lättade in 2-0. Det räckte för svenskarna - och "The Blues".

Chelsea vann till slut matchen med 6-0 vilket säkrade titeln i Women's Super League med god marginal. Manchester City besegrade nämligen "bara" Aston Villa med 2-1.

Ligatiteln är Chelseas femte raka. Succétränaren Emma Hayes gör sin sista säsong som chefstränare för laget.