Efter bortasegern mot Huddersfield i premiären ställs Chelsea i kväll mot London-rivalen Arsenal hemma på Stamford Bridge.

Chelsea kommer dock till spel utan Cesc Fabregas, som missar matchen på grund av en "ovanlig, men inte allvarlig, skada nära knät", menar tränare Maurizio Sarri enligt Chelseas hemsida.

Chelseas motståndare Arsenal inledde sin säsong med en förlust hemma mot regerande mästaren Manchester City.

Maurizio Sarri reports that Cesc Fabregas is out of tomorrow's match. He hopes the player will be back training next week following an unusual but not serious injury near the knee. #CHEARS