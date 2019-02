Chelsea straffas av Fifa - får inte värva spelare i två transferfönster

Fifa har tidigare delat ut straff till bland annat Atlético Madrid, Barcelona och Real Madrid för brott kring värvningar av minderåriga spelare. För att värva en spelare under 18 år krävs det tillstånd av Fifa och dispens kan ges om spelarens föräldrar flyttar från ett land till ett annat på grund av jobb, men även om spelaren är mellan 16-18 år och flyttar inom EU och den fotbollsmässiga utbildningen är på högsta nationella nivå.

Nu meddelar Fifa att Chelsea är nästa klubb att straffas för brott kring värvningar av spelare under 18 års ålder. Fifa skriver, på sin hemsida, att Chelsea har brutit mot regelverket gällande 29 minderåriga spelare, men att klubben även gjort andra överträdelser vid värvningar.

Chelsea straffas därmed genom att inte få tillåtelse att värva spelare under de kommande två transferfönstrena. Samtidigt har klubben bötfällts med 5,6 miljoner kronor.

Vidare meddelar också Fifa att det engelska fotbollsförbundet (FA) också bötfälls med 4,7 miljoner kronor för att ha brytit mot regler gällande minderåriga.

The FIFA Disciplinary Committee has sanctioned the English club Chelsea FC and The Football Association for breaches relating to the international transfer and registration of players under the age of 18. Read more on @FIFAcom ▶️ https://t.co/iTpcozM7Mz