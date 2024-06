Chelsea uppges ha köpt ut Pochettino

Gareth Southgate har själv antytt att EM 2024 lär bli hans sista mästerskap som förbundskapten för England, om stornationen inte vinner guld.

Innan turneringen startade sa han följande på en presskonferens:

- Vinner vi inte så kommer jag förmodligen inte vara kvar.

Tidigare Chelsea- och Tottenham-tränaren Mauricio Pochettino, 52, har pekats ut som en möjlig ersättare. Och nu verkar vägen till jobbet vara krattad.

The Sun uppger att Chelsea och Pochettino har kommit överens om alla detaljer för att frigöra tränaren från sitt kontrakt med "The Blues", som gällde till 2025. Argentinaren får en ersättning på drygt 130 miljoner kronor och är nu fri att ta ett nytt jobb utan att hans nästa arbetsgivare behöver kompensera Londonklubben.

En detalj som kan visa sig vara viktig i sammanhanget.

Det gör det exempelvis lättare för Englands fotbollsförbund att anställa honom, om man så skulle vilja. Pochettinos tidigare gällande avtal med Chelsea gjorde exempelvis att Manchester United - som nyligen var på tränarjakt - backade ur sina samtal med honom, enligt samma uppgifter.

Avslutningsvis skriver The Sun att 52-åringen de facto är en kandidat till förbundskaptensjobbet för "The Three Lions".

Chelsea sparkade Pochettino i slutet av maj i år.