City vände tvåmålsunderläge och vann - Haaland hattrickhjälte

Manchester City ville studsa tillbaka på vinnarspåret efter 3-3-resultatet mot Newcastle senast när man tog emot Crystal Palace på Ethiad Stadium under lördagseftermiddagen.

Pep Guardiola valde då att göra två förändringar i elvan: Ruben Dias och Riyahd Mahrez kliver in från start i stället för Nathan Aké och Ilkay Gündogan. I Crystal Palace saknades storstjärnan Wilfried Zaha i matchtruppen. Ivorianen skadade sig i senaste matchen mot Aston Villa, då han tvingades lämna planen i den 82:a minuten.

Men det stoppade inte Palace från att chocka City. För redan efter fyra minuter fick John Stones bollen på sig i samband med en hörna, för att sedan se den studsa fram förbi sina kollegor i City-försvaret och in i mål till 1-0.

Drygt en kvart senare hade gästerna även utökat. Danske Joachim Andersen dök upp på Eberechi Ezes hörna och stångade in 2-0 till Palace, och City var redan efter 20 minuter illa ute.

- Crystal Palace har varit på Citys planhalva två gånger och gjort två mål. Detta är svagt försvarsspel från Pep Guardiolas lag, säger Sky Sports expert Clinton Morrison till Soccer Saturday.

Strax innan halvtid fick City ett jätteläge att reducera. Bernardo Silva stod för ett inlägg som hittade Phil Foden i straffområdet. Den unge engelsmannen kunde dock inte rikta sitt avslut på mål och bollen gick över.

Men i början av den andra halvleken reducerade City. Bernardo Silva drev in från högerkanten och sköt in 1-2 via en Crystal Palace-försvarare. Målet gav hemmalaget stor energi och man forcerade för en 2-2-kvittering.

Med dryga timmen spelad hade City sedan kvitterat. Foden prickade Erling Haaland på huvudet med sitt inlägg och norrmannen stångade in 2-2-kvitteringen. Hemmalaget hade stort tryck på Palace och fortsatte forcera för att dessutom få in ett segermål.

Och det fick man slutligen in. I den 70 minuten tog City en snabb hörna, varpå bollen hittade fram till Stones i Palaces straffområde. Mittbacken gick på avslut men fick en snedträff - som rullade fram till Haaland som kunde peta in 3-2-målet i öppet mål. Tvåmålsunderläget var vänt.

Med tio minuter kvar att spela hade Haaland sedan noterats för ett hattrick. Ilkay Gündogan hittade norrmannen med en passning i djupled, varpå Haaland höll undan en Palace-försvarare och placerade in 4-2. Det blev även slutresultatet.

Segern innebär Manchester City klättrar upp på förstaplats i en haltande Premier League-tabell. Crystal Palace placerar sig på trettonde plats efter förlusten på Ethiad.

- En fantastisk känsla. Detta är ett stolt ögonblick för mig och min familj. De här matcherna är varför jag är här - för att vända på saker och ting när det ser mörkt ut. I slutändan handlar det om små justeringar, vi var nära flera gånger i första halvlek så det handlade bara om att få jobbet gjort (i den andra halvleken), säger Haaland till BBC.

Vidare berättar norrmannen att han har en målsättning vid sidan av att hjälpa laget: att kliva förbi pappa Alf Inge i antalet Premier League-mål.

- Min pappa kommer säkert säga att han har mer Premier League-mål än mig så jag kommer att fortsätta jaga det.

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, Haaland, Foden.

Crystal Palace: Guaita - Clyne, Ward, Andersen, Guéhi, Mitchell - Ayew, Doucouré, Schlupp, Eze - Édouard.