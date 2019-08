Club Brügge bekräftar - värvar Liverpool-målvakt

Belgiske landslagsmålvakten Simon Mignolet, 31, tog under sommaren 2013 steget över från Sunderland till Liverpool. Målvakten var under sina fyra första säsonger ordinarie förstemålvakt i klubben, men blev under våren 2018 petad av Loris Karius och under förra säsongen förpassad till bänken efter Alissons intåg i klubben.

Mignolet satt under söndagen på bänken när Liverpool föll mot Manchester City i Community Shield - men uppgavs efter det av belgiska tidningen Het Laatste Nieuws resa till Belgien för att skriva på för storklubben Club Brügge.

Club Brügge bekräftade därefter, via sin hemsida, att parterna har kommit överens om en övergång för målvakten, som kommer att skriva på ett femårskontrakt efter att ha avslutat den obligatoriska läkarundersökningen.

Mignolet blev förra säsongen noterad för en match i FA- och en match i ligacupen. Belgaren gjorde totalt 245 matcher i Premier League.