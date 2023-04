Crichlow avslöjar dödshot - tvingats agera: "Blivit personligt"

Romoney Crichlow gick inför den här säsongen på lån från Championship-klubben Huddersfield till Bradford, som håller till i fjärdedivisionen League Two. 23-åringen har så här långt kommit till spel i 31 ligamatcher under lånesjouren, och sänkte under lördagen Northampton på bortaplan i den 94:e minuten till seger med 2-1.

Efter avgörandet avslöjar Crichlow att han fick ta emot dödshot - efter ett misstag i förra veckans oavgjorda möte med Gillingham hemma i ligan.

"Att få dödshot i mina DM har tvingat mig till att inaktivera sociala medier. Nu har det här blivit personligt, skriver han på sitt officiella Snapchat-konto.

Därmed var det en skön revansch för Crichlow i lördagens seger, som innebär att Bradford är på sjunde plats i fjärdedivisionen.

Crichlow har i grunden kontrakt med Huddersfield över resten av säsongen.