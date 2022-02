Officiellt: Hughes tar över League Two-klubb

Det var i december 2018 som Mark Hughes fick sparken av Southampton. Tränarikonen har stått utan uppdrag sedan dess - fram tills nu.

För på torsdagen meddelar League Two-klubben Bradford att Mark Hughes har anställts som ny huvudtränare. Kontraktet sträcker sig till sommaren 2024.

- Jag är här av en anledning: att göra Bradford City till ett lag som folk vill komma och titta på - och vara stolta att titta på, säger han till klubbens hemsida.

Utöver Southampton har Mark Hughes även tränar Blackburn, Manchester City, Fulham, Queens Park Rangers och Stoke. Efter 33 spelade matcher ligger Bradford på 15:e plats i League Two.

📰 BREAKING NEWS | We are delighted to announce the appointment of Mark Hughes as our new first-team manager - on a deal until the summer of 2024!



➡️ | Read: https://t.co/JudgrEwE1B#BCAFC | #TakeMeHome pic.twitter.com/d3jSEAc39R