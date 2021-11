De Bruyne: "Pep visste inte hur United skulle spela"

Manchester City vann bortaderbyt mot Manchester United med 2-0 i lördags. Nu berättar City-stjärnan Kevin De Bruyne att laget i princip struntade i den taktiska träningen inför matchen mot Ole Gunnar Solskjærs mannar.

- Dagen före match brukar vi träna taktiskt baserat på hur motståndaren spelar. Inför derbyt sa Pep (Guardiola, Citys manager): "Vi vet inte hur de kommer att spela. Vi får se". Sedan slutade vi träna efter tio minuter eller så, säger De Bruyne i den belgiska podcasten MidMid.

Han fortsätter:

- Ofta vet Pep hur motståndaren ska spela. Den här gången visste han inte, så han visste inte vad han skulle göra. Vi har gjort vad vi alltid gör, men han visste inte på förhand om de skulle spela med fyra eller fem backar, en diamant på mittfältet eller tre anfallare.

De Bruyne är just nu med det belgiska landslaget, som möter Estland i VM-kvalet på lördag.

