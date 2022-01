De Bruyne sänkte Chelsea - City rycker ifrån i toppen

Belgaren Kevin De Bruyne värvades till Chelsea i januari 2012, men lånades direkt tillbaka till Genk och därefter till tyska Werder Bremen. Det blev bara nio matcher i Chelsea-tröjan under hösten 2013 innan De Bruyne flyttade till Wolfsburg i januari 2014. Året därpå värvades mittfältaren till Manchester City, där han utvecklats till en av hela Premier Leagues bästa spelare.

De Bruyne fanns också med från start när City tog emot just Chelsea i ett toppmöte på City of Manchester Stadium under söndagen. Inför avspark skiljde det tio poäng mellan lagen till Citys fördel i toppen av tabellen. Pep Guardiolas mannar hade därmed chansen att rycka åt sig ett försprång på hela 13 poäng ner till Thomas Tuchels Chelsea.

Som väntat var det City som hade det mesta av bollen och förde spelet i första halvlek. Hemmalaget hade 63 procents bollinnehav och 5-0 i avslut, men Chelsea försvarade sig väl med ett fåtal undantag.

Kort före paus tappade Matteo Kovacic bollen i ett farligt läge, varpå Jack Grealish blev fri med Kepa Arrizabalaga. Chelseas reservmålvakt stod dock för en viktig räddning när han kom ut och styrde bollen till hörna i det som var matchens dittills bästa målchans.

Direkt i andra halvlek skapade Chelsea sin första stora chans när Romelu Lukaku blev ren med Ederson. City-målvakten var då snabbt ute och avvärjde friläget med högerhanden.

I stället fick City utdelning i mitten av andra halvlek när De Bruyne skakade sig loss från N'Golo Kanté, avancerade i plan, vek in från vänster och hittade det bortre hörnet med ett avslut från 20 meter.

Det blev också matchens enda mål när City vann med 1-0 och utökade sin serieledning till hela 13 poäng i toppen av Premier League. Guardiolas mannar har nu tolv raka segrar i ligaspelet. Trean Liverpool ligger 14 poäng efter City, men har två matcher färre spelade.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Laporte, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva - Sterling, Grealish, Foden.

Chelsea: Kepa Arrizabalaga - Rüdiger, Thiago Silva, Sarr - Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Alonso - Ziyech, Pulisic - Lukaku.