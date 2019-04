De Bruyne skadad - kommer inte till spel i derbyt: "Ett muskulärt problem"

Kevin De Bruyne har haft problem med skador den här säsongen och framför allt under hösten. I de senaste matcherna har han dock spelat, men i helgens möte med Tottenham tvingades han utgå efter 38 minuter på grund av skada.

Nu står det klart att belgaren missar Manchester-derbyt mot United på onsdag.

- Det är ett muskulärt problem och vi får se hur det artar sig de kommande dagarna men i morgon - nej, säger tränaren Pep Guardiola enligt klubbens Twoitterkonto.

PEP 💬 (on @DeBruyneKev injury) I don’t know. It’s a muscular problem we will see in next days how he will do but tomorrow no.