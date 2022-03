Defoe sägs avsluta karriären - med omedelbar verkan

Jermain Defoe är en av de mesta målgörarna genom alla tider i Premier League, där han under många år spelade för Tottenham. Hans sista klubb i den engelska högstaligan blev Sunderland, som han lämnade i samband med att klubben degraderades.

Så sent som i februari återvände han till klubben, som nu spelar i League One. Han skrev ett kontrakt över resten av säsongen, men enligt The Sun kommer han inte spela ut kontraktet. Tidningen uppger att Defoe har bestämt sig för att lägga skorna på hyllan med omedelbar verkan.

Tidningen har pratat med en källa som ska stå Defoe nära.

- Han är redo att avsluta vad som har varit en otrolig karriär, ska källan ha sagt till tidningen.

ANNONS

Jermain Defoe har gjort 162 mål i Premier League. Han har även gjort 20 mål på 57 framträdanden för det engelska landslaget.