Derby County straffas igen - blir av med nio poäng

Championship-klubben Derby County, som leds av den engelske tränaren Wayne Rooney, har fått en tuff inledning på säsongen - både ekonomiskt och sportsligt. I slutet av september kom nämligen besked om att klubben bestraffas med tolv minuspoäng.

Anledningen är att klubben är i rekonstruktion efter en lång tid med ekonomiska problem. Klubbens ägare Mel Morris har i flera år försökt få till en försäljning, men såg det då som osannolikt att hitta en köpare på kort sikt.

Nu står det klart att Derby County får ytterligare nio minuspoäng. Klubben har därmed, totalt sett, fått 21 minuspoäng den här säsongen. Anledningen är att klubben gått in i rekonstruktion, men även brutit mot ekonomiska regler. Beslutet är slutgiltigt.

Derby kan även straffas med ytterligare tre poängs avdrag - om klubben inte uppfyller en ekonomisk överenskommelse med EFL. Överenskommelsen rör olika villkor gällande klubbens budget i förhållande till den här säsongen, 2021/2022.

Derby County är därmed nu jumbo i den engelska andraligan med tre minuspoäng. Derby har numera 18 poäng upp till Peterborough på säker mark i Championship.

