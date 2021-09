Derby County under konkursförvaltning - riskerar flera minuspoäng

Championship-klubben Derby County har under en längre tid haft stora ekonomiska problem. Under fredagskvällen meddelade Derby att klubben kommer att gå in under "administration", det vill säga konkursförvaltning.

Derby vädjar samtidigt, via klubbens hemsida, till ligaorganisationen EFL om hjälp att hitta en köpare, som kan investera i klubben. Derbys ägare Mel Morris har velat sälja klubben sedan juni 2019 och har under senaste tiden förhandlat med ett antal "trovärdiga parter", men klubben ser det som osannolikt att identifiera en köpare på kort sikt.

Derby skriver att klubben har lidit ekonomiskt av coronapandemin. Klubben har tappat 20 miljoner pund, över 230 miljoner kronor i intäkter under pandemin.

"Vi kan inte nog understryka hur förödande det är att tvingas in i denna position. Vi alla - ägaren, styrelsemedlemmarna och vår personal - är sanna Derby County-anhängare. Vi kommer att fortsätta vårt arbete under ledning av administratörerna för att underlätta deras process och deras ansträngningar att hitta en köpare", skriver klubben på sin hemsida.

Derby, som har sju poäng efter sju matcher i Championship, riskerar nu att få många minuspoäng, vilket i slutändan kan leda till nedflyttning till tredjeligan League One. Enligt BBC kan det till att börja med bli tolv minuspoäng på grund av fredagens besked.

Derby County är en klassisk klubb i England som grundades 1884. Derby har vunnit den engelska högstaligan vid två tillfällen, 1971/1972 och 1974/1975. Klubben har även vunnit FA-cupen under 1945/1946.

I dag är Manchester United-ikonen Wayne Rooney huvudtränare i klubben. Tidigare Östersunds FK-mittfältaren Ravel Morrison anslöt till klubben i somras.