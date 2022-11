Diallo hjälte för Sunderland - avgjorde med vackert mål

Manchester United-talangen Amad Diallo, 20, anslöt från Atalanta under vintern 2021 och har under senaste säsongerna varit utlånad till Rangers och Sunderland.

Under fredagskvällen startade 20-åringen för Sunderland mot Birmingham på bortaplan i Championship, och blev stor hjälte. Först spelade han fram Ellis Simms till 1-0, och sedan bröt han in i straffområdet och satte 2-0 via stolpen i mål i 2-1-segern.

Diallo blev dock inte kvar på planen hela matchen, då han fick en smäll i ansiktet i andra halvlek och därmed blev utbytt. Talangen är den här säsongen noterad för tre mål och en assist på 13 ligamatcher med Sunderland, som är på tolfte plats i Championship.

ANNONS

Diallo sitter på ett kontrakt med Manchester United till sommaren 2025. Utlåningen till Sunderland är över den här säsongen.