Dier kan straffas av FA efter uppmärksammade läktarbråket

Den 4 mars hamnade Tottenhams mittfältare Eric Dier i blåsväder. Efter att laget förlorade ett straffdrama mot Norwich i FA-cupen rusade engelsmannen upp på en läktarsektion och hamnade i bråk med en ”Spurs”-supporter.

- Den här personen förolämpade honom och hans familj var där och blev inblandad, i det här fallet hans lillebror. Vi professionella kan inte göra det, men jag repeterar att alla förmodligen hade gjort det. Jag står bakom spelaren, sa Tottenham-tränaren Jose Mourinho då.

The Guardian rapporterade efter händelsen att det engelska förbundet, FA, startat en utredning. Den har nu resulterat i att händelsen är straffbar enligt förbundets bestämmelser. FA anklagar honom för dåligt uppförande och 26-åringen har lite drygt tre veckor på sig att komma med ett yttrande.

Förutom FA-utredningen ska Dier ha varit på polisförhör med anledning av incidenten.

Eric Dier has been charged with misconduct for a breach of FA Rule E3. Full statement: https://t.co/ySqBl96Qon. pic.twitter.com/AQ4SJE8TgB