Duon tvingas isoleras längre - kan missa Englands åttondelsfinal

Under måndagen stod det klart att skotske succéspelaren Billy Gilmour testat positivt för covid-19, tre dagar efter derbyt mot England som slutade 0-0. Efter att tv-bilder visat att han och hans klubblagkamrater i Chelsea, Mason Mount och Ben Chilwell, kramat varandra tvingades Englands duo isoleras.

Nu står det klart att de tvingas till längre isolering (28 juni). Detta betyder att duon missar kvällens match mot Tjeckien, men även eventuellt åttondelsfinalen - beroende på vilka England ställs mot.

"Vi kan bekräfta att Ben Chilwell och Mason Mount måste isolera sig till nästa måndag (28 juni). Beslutet har tagits i samråd med det brittiska smittskyddet", skriver FA.

Englands Chelsea-duo har själva alltså inte smittats, men måste isoleras enligt landets hälsoprotokoll. Spelarna kommer träna på egen hand på deras träningsanläggning St. George’s Park.

Om de kommer missa åttondelsfinalen avgörs när deras motstånd står klart. Vinner England sin grupp spelar de åttondelsfinal på tisdag, vilket gör att duon kan vara med. Slutar de tvåa i sin grupp väntar match på måndag, vilket gör att de skulle missa matchen.

Matchen mellan Tjeckien och England sänds i TV4 och på C More med start 20:00

